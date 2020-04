Corona-Krise in Dormagen : Dormagener nehmen Maskenpflicht ernst

Felix Dietz vom Jugendcafé „Micado“ trägt auch Maske. Foto: Carina Wernig

Dormagen Am ersten Tag der Maskenpflicht waren in Dormagen fast nur Passanten und Kunden mit einer Atemschutzmaske unterwegs. Die Händler an der Kölner Straße achteten auf Hygiene- und Zugangsbeschränkungen.

Der erste Eindruck am ersten Tag mit Maskenpflicht im ÖPNV, Handel und anderen Situationen, in denen die 1,5 Meter Mindestabstand nicht eingehalten werden können: Die Dormagener nehmen die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nasen ernst. Fast jeder Passant, der um 11.20 Uhr am Montag auf der Kölner Straße unterwegs war, trug eine Alltagsmaske oder hatte ein Tuch vor sein Gesicht gebunden. Auch die Geschäfte achten auf Masken und Beschränkung. So hat das Ring-Center einen Ein- und Ausgang ausgewiesen, es werden „Eintrittskarten“ ausgegeben, die Mitarbeiter dann nach der Rückgabe desinfizieren. Es gab sehr intensive Kontrollen des Ordnungsamtes, wie Stadt-Sprecher Max Laufer erklärte: „Es gab keine Beanstandungen und keine Verstöße, es wurden nur Zweifelsfragen geklärt.“