Einkaufshilfen in Corona-Krise : Hilfsangebote für Dormagener laufen an

Feuerwehr Dormagen bei einem Einsatz im Dezember 2019 an der Europastraße. Den Kräften von Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus spendiert der Caterer „Der Inder“ kostenlose Mittagessen. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Von Einkaufshilfen, Gesprächen am Telefon bis zu kostenlosem Mittagsessen für Rettungskräfte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Trotz oder gerade wegen der vielen Beschränkungen des täglichen Lebens durch das Coronavirus denken viele Dormagener auch an andere, denen sie ihre Hilfe anbieten. So können sich Menschen, die Hilfe beim Einkauf oder anderen Dingen benötigen an die Hotline der Stadt Dormagen wenden, die unter 02133 257-555 täglich von 8 bis 18 Uhr besetzt ist. Ebenso können sich Ehrenamtler, die helfen wollen, dort melden.

Auch die „Helfenden Hände“, ein Kooperationsprojekt von Caritasverband, Diakonie und Dormagener Stadtverwaltung stehen bereit, um auch in Corona-Zeiten zu helfen. Montags bis freitags sind die Helfenden Hände von 9 bis 17 Uhr unter 02133 257-919 zu erreichen: „Unter Beachtung der Anweisungen der Bundesregierung möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Hilfe anbieten. Wir erledigen Ihre Einkäufe, gehen mit Ihrem Hund Gassi oder ,besuchen’ Sie auf einen Plausch per Telefon“, zählen die Mithelfer der organisierten Nachbarschaftshilfe auf.

Immer mehr Dormagener möchten sich bei denen bedanken, die weiterhin für die Gemeinschaft arbeiten: zum Beispiel Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte, Polizei- und Feuerwehrkräfte, Verkäuferinnen, Postboten und Lkw-Fahrer. So spenden abends um 21 Uhr einige Bürger in mehreren Stadtteilen aus dem Fenster Applaus.

Ein ganz besonderes Angebot hat nun Ganeshan Subramaniam mit seinem Delhovener Catering-/Schülerverpflegungsbetrieb „Der Inder“ gemacht, der wegen der Corona-Pandemie sein Geschäft vorerst bis zum 19. April schließen musste: „Gerne möchten wir unsere freie Zeit sinnvoll nutzen und etwas an die fleißigen Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungskräfte und Krankenhausmitarbeiter aus Dormagen zurückgeben“, schreibt er auf Facebook. Daher plant er mit seinem Betrieb am 30. und 31. März kostenfreie Mittagessen für Abteilungen, Wachen und Schichten im Bereich Gesundheitsfürsorge sowie Recht und Ordnung.

Um genau planen zu können, ist eine Voranmeldung bei Ganeshan Subramaniam erforderlich: Bis zum 26. März per E-Mail an info@der-inder.com mit Personenzahl und Kontaktdaten. Die Abholung muss zwischen 12 und 13 Uhr erfolgen. „Wir bitten um Verständnis, wenn unsere Kapazitäten ausgelastet sind“, weist er auf ein begrenztes Angebot hin.

Viele Schützenvereine und -züge kümmern sich um ihre Kameraden und deren Familien. Übergreifend hat die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath die Aktion „Schützen helfen“ ins Leben gerufen, mit der die älteren und hilfsbedürftigen Bürger in Nievenheim und Ückerath vor allem bei Einkäufen aber auch darüber hinaus unterstützt werden sollen. Wer dieses Angebot annehmen möchte, kann sich unter 01573 0630070 per Telefon oder WhatsApp sowie an schuetzen-helfen@b-n-u.de wenden.