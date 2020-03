Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Ansteckungsgefahr : Der etwas andere Wochenmarkt in Dormagen

Vorbildlich halten die Kunden auf dem Wochenmarkt in Dormagen am Freitagmorgen Abstand. Trotz der Corona-Krise war der Markt gut besucht. Foto: Carina Wernig

Dormagen Abstand in der Warteschlange und weniger Stände – trotzdem war der Frischemarkt am Freitag mitten in Dormagen gut besucht, wenn auch schlechter als sonst.