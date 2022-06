Corona-Testzentren in Dormagen und Grevenbroich : Wieder mehr positive Testergebnisse

Dormagen Kostenlose Bürgertests gibt es bis Ende Juni. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Mit der Inzidenz steigt auch die Zahl der positiven Schnelltests.

Schnell ins Testzentrum, um einen kostenlosen Bürgertest machen zu lassen – bis zum 30. Juni ist dies auf jeden Fall möglich, was danach kommt, wissen die Betreiber noch nicht. „Es ist noch nicht bekannt, wie es genau weitergeht“, berichtet Peter Herzogenrath, der zusammen mit dem Arzt Stephan Tietze die Testzentren in Delhoven, Stürzelberg, Nievenheim, Zons und Wevelinghoven betreibt. Die aktuelle Verordnung sieht kostenlose Schnelltests bis Ende des Monats vor. Auch bisherige Nachfragen bei der Kassenärztlichen Vereinigung und anderen Stellen hätten bislang nichts ergeben.

Das ist auch bei Martin von der Hocht, Betreiber des Coronapoint-Testzentrums auf dem Marktplatz in Dormagen so. „Ich gehe davon aus, dass diese Verordnung verlängert wird“, sagt er. „Die Zahlen steigen, die Nachfrage ebenfalls wieder“, berichtet er. Auch der Anteil der positiven Ergebnisse habe deutlich zugelegt. „Wir haben wieder sehr viele positive Fälle, was auch logisch ist“, meint er. „Volle Clubs, viele Veranstaltungen, Leute ohne Masken, das war klar.“ Ähnliches berichtet Peter Herzogenrath: „Insgesamt haben wir in unseren Testzentren 40 bis 50 positive Tests pro Tag. Das ist prozentual deutlich mehr als noch vor drei Monaten. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist.“

Aktuell bleibt den Betreibern nur, abzuwarten, was die Politik entscheidet. „Ich verstehe nicht, wieso man so etwas nicht langfristiger planen kann“, so Herzogenrath. Ohne Planungssicherheit sei die Situation auch für die Mitarbeiter schwierig. „Wir halten auch geöffnet, wenn die Tests kostenpflichtig werden“, so Herzogenrath. Für je 12 Euro können man sich dann testen lassen. Coronapoint würde in diesem Fall wohl den Standort auf dem Marktplatz schließen. „Das würde sich vermutlich nicht lohnen. Aber ich gehe davon aus, dass es soweit nicht kommen wird.“