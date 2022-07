Wegen Corona : Stürzelberger Schützen feiern Oberstehrenabend draußen

Stürzelberg Wegen Corona haben die Stürzelberger Schützen ihre Pläne geändert. Der Oberstehrenabend soll nur draußen stattfinden, eine Versammlung wurde abgesagt.

Die Erfahrungen aus den Schützenfesten der vergangenen Wochen haben den Vorstand der St. Aloysius-Schützenbruderschaft Stürzelberg zum Nachdenken gebracht. Um das nahende eigene Schützenfest nicht zu gefährden, haben die Verantwortlichen in Stürzelberg nun entschieden, den Oberstehrenabend am Samstag, 30. Juli, ausschließlich im Freien abzuhalten. Die geplante Generalversammlung am Sonntag, 31. Juli, wurde ganz abgesagt. „Wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, um für das Schützenfest auf Nummer Sicher zu gehen“, sagt Brudermeister Harald Lenden. „Der Oberstehrenabend ist nur eine Woche vor dem eigentlichen Schützenfest. Vor allem für unser Königspaar wäre es fatal, sich kurz vorher zu infizieren. Das Risiko wollten wir nicht eingehen.“

König Marcel Peters und seine Königin Andrea Wagener freuten sich sich drei Jahren auf das Fest, aber auch eine Infektion eines oder mehrerer Vorstandmitglieder könnten Auswirkungen auf die Organisiation des Festes haben, so Lenden. Natürlich wolle man auch alle anderen Schützen nicht gefährden. Der Oberstehrenabend findet am 30. Juli deshalb nicht im Schützenhaus statt. Nach Abholung des Oberst wird ein Umzug ab dem Schützenhaus an der Schulstraße über Brunnenstraße und Oberstraße zum Dorfplatz ziehen, wo Ehrungen der Jubilare der Bruderschaft und Beförderungen vorgenommen werden. Im Anschluss findet eine Parade zu Ehren des Oberst auf dem Dorfplatz statt. Das Regiment zieht anschließend zu einem kleinen Umtrunk auf den Schießplatz, wo ein kleines Platzkonzert mit der Blaskapelle Hochneukirch stattfinden soll.

In vielen Orten war es nach Schützenfesten zu vermehrten Corona-Infektionen gekommen – das Virus feiert als unsichtbare Gefahr eben mit. So wurde beispielsweise der Oberstehrenabend in Dormagen im Nachgang als „Corona-Ehrenabend“ bezeichnet, und auch eine Zeltparty entpuppte sich als Hotspot (NGZ berichtete). Beim Schützenfest in Zons, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, ist es scheinbar bisher glimpflich abgegangen. „Ich habe bisher nichts gehört über Infektionen nach den Tagen“, sagt Pressesprecherin Stephanie Eich. „Ich werte das als positives Zeichen. Wenn es vermehrt zu positiven Fällen gekommen wäre, hätte sich das bestimmt herumgesprochen.“ Zum Schützenfest selbst zieht sie eine positive Bilanz. „Es war rundum gelungen, die Stimmung war toll und die Leute haben sich alle gefreut, wieder gemeinsam feiern zu können.“ Auch die Besucherzahlen seien gut, besonders am Samstag sei es voll im Zelt gewesen.

