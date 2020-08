Corona-Krise in Dormagen : Schulleiter kritisieren Schüler für lässigen Umgang mit Masken

Andrea Hurtz, Leiterin der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim, hält die Maskenpflicht für „gut“, aber es sei schwierig, wenn es in Räumen 45 bis 50 Grad warm sei. Foto: Stefan Büntig

Dormagen Innen hui, draußen pfui – so salopp lässt sich das Verhalten etlicher Schüler nach der Aussage von Schulleitern und Elternvertretern bezeichnen – auf die Maskenpflicht bezogen

Die Maskenpflicht war zwar formal kein Thema des Schulausschusses am Donnerstag, sie wurde dennoch eins, weil die anwesenden Vertreter der verschiedenen Schulformen einen Bericht abgeben sollten, wie der Betrieb in Corona-Zeiten läuft.

So bezeichnete Andrea Hurtz, Leiterin der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim, die Maskenpflicht als „gut“, aber es sei schwierig, wenn es in Räumen 45 bis 50 Grad warm sei. Sie war mit ihrer Beobachtung nicht alleine, dass Schüler ihre Masken sofort ablegten, sobald sie die Schule verlassen haben und sie zum Teil auch an der Bushaltestelle einfach wegwerfen.