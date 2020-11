Corona in Dormagen : Musikschul-Unterricht auch in Gruppenstärke möglich

Musikschul-Unterricht auch in Gruppenstärke möglich

Corona in Dormagen

Im Kulturhaus an der Langemarkstraße ist auch die Musikschule der Stadt untergebracht. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Die Corona-Schutzverordnung ist erneut angepasst worden. Seit dem gestrigen Donnerstag, 5. November, ist der Unterricht in der Musikschule unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder erlaubt.

„Wir haben uns mit der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss und der Musikschule der Stadt Neuss verständigt und den Neustart des Unterricht auf Montag, 9. November, einheitlich festgelegt“, sagt Stadtsprecher Jonathan Benninghaus. „Wir sind sehr froh, dass wir den Dormagener Bürgern weiter unseren Unterricht vor Ort anbieten können“, sagt Kulturdezernentin Ellen Schönen. Die Aufhebung des Verbots bedeutet letztlich die Rückkehr zur Normalität. So ist nicht nur der Einzelunterricht zwischen Musiklehrer und einem Schüler möglich, sondern der bekannte, reguläre Unterricht auch für Gruppen. „Der Musikschul-Unterricht ist wie normaler Schulunterricht zu sehen und zu behandeln“, sagt Benninghaus. Die Räumlichkeiten geben Gruppenunterricht her, Bedingung ist, wie an den klassischen Schulen, die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung mit Abstand, Mund-Nasen-Schutz und Lüften.