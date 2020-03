Corona in Dormagen : Modemacherin näht Atemmasken statt Tanzmariechen-Röcke

Corona in Dormagen

Delhoven Normalerweise näht Isabell Herzogenrath Kleidung – jetzt vor allem Atemschutzmasken. Die Delhovenerin hat in Zeiten des Coronavirus mit ihren drei Mitarbeiterinnen von „Herzogenrath – Mode nach Maß“ die Produktion auf dem Hubertushof umgestellt.

Die Idee kam ihr nach Gesprächen mit einer Hebamme und einer Behindertenwerkstatt, für die sie sonst Kleidung für Leute mit Handicap schneidert: „Der Mangel an Atemschutzmasken ist ja offensichtlich, da wollte ich gegenhalten“, erklärt sie.

Und so nähte sie mit ihren Mitarbeiterinnen vorigen Freitag nach einem selbst hergestellten Prototyp schnell 20 wiederverwertbare Atemschutzmasken für den Mann der Hebamme, der sie am Samstag in seinen drei Frisörsalons einsetze. „Er darf sie ja jetzt nicht mehr öffnen, ist aber sehr zufrieden mit den waschbaren Masken“, gibt Isabell Herzogenrath das positive Feedback wieder. Nachdem sie die Atemschutzmasken auf Facebook gestellt hatte, kamen viele Aufträge – von der Ergotherapie-Praxis über Privatleute bis zum Pflegedienst. „Die Menschen freuen sich darüber, einen gewissen Schutz zu haben“, sagt sie und betont sofort: „Es ist natürlich kein medizinischer Schutz, aber besser als gar keiner.“