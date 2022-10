Aktuelle Corona-Lage : Impfbereitschaft der Dormagener ist groß

Dormagen Die Zahl der Corona-Infektionen ist nach wie vor hoch, auch in Dormagen. Viele Patienten fragen in den Arztpraxen nach den neuen Impfstoffen.

Seit einigen Wochen sind die neuen Corona-Impfstoffe verfügbar. In Dormagens Arztpraxen ist die Nachfrage recht groß. „Diejenigen, die sich schon vorher haben impfen lassen, kommen auch jetzt und fragen aktiv nach“, erklärt Tim Wonsyld, Internist und Vorsitzender des Praxisnetzes in Dormagen . Erstimpfungen gegen Corona seien hingegen in seiner Praxis schon lange nicht mehr nachgefragt worden.

In den Altenheimen stehe derzeit die fünfte Impfung an. Je nach Wunsch und Grunderkrankung würden die Bewohner dort in den nächsten Wochen geimpft. Die größte Nachfrage gibt es für das neueste Vakzin, das auf die Omikron-Varianten BA4/5 angepasst ist. „Die Impfung ist nach wie vor sehr gut verträglich und es ist genügend Impfstoff vorhanden“, so der Internist. In seiner Praxis werden pro Woche etwa 40 Patienten geimpft.