Bürgermeister im Facebook-Gepräch : Dormagen will Corona-Testkapazitäten erweitern

Dormagen Auf der Facebook-Seite der Stadt Dormagen stellten sich Bürgermeister Erik Lierenfeld und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Fragen der Bürger. Dabei stellte Lierenfeld flächendeckende Testmöglichkeiten in Aussicht.

Knapp 38.000 Bürger des Kreises – also in etwa neun Prozent – haben bislang die Corona-Erstimpfung erhalten, bei der Zweitimpfung sind es 15.000 Menschen. „Bei den Altenheimen sind wir durch, so auch bei den Grundschullehrerinnen und -lehrern“, zählte Landrat Petrauschke auf. Fakt sei aber, dass es noch nicht genügend Impfstoff für alle gebe und man sich deshalb weiter an die durch Bund und Land vorgegebene Priorisierung halte. „Ob das auch immer meine Prioritätenliste wäre, halte ich mal außen vor. Wir halten uns da natürlich an die Vorgaben“, so der Landrat. Immerhin: Ab dem 6. April, so gaben Petrauschke und Lierenfeld an, wolle man die Terminvergabe für die Prioritätsgruppe 2 einleiten. Mit einem ärztlichen Attest können sich dann Menschen dieser Impfgruppe unter impfpriorisierung@rhein-kreis-neuss.de für einen Termin melden.