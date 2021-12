Neue Testzentren in Dormagen : „Entscheidend ist, Infektionsketten zu unterbrechen“

Zons/Nievenheim/Stürzelberg Der Arzt Stephan Tietze ist die Pandemie leid und schafft weitere Testmöglichkeiten. Neben Zons werden nun auch in Nievenheim und Stürzelberg kostenlose Schnelltests angeboten.

Die tägliche Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist nach wie vor hoch. Um die vierte Welle in dieser Pandemie zu brechen, sieht Stephan Tietze, Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin mit Praxis in Zons, nur einen Weg: „Wir müssen impfen, so viel es geht, und gleichzeitig so viel testen, wie nur irgendwie möglich ist.“ Um weitere Testmöglichkeiten zu schaffen, eröffnet der Mediziner neben dem Testzentrum in Zons nahe seiner Praxis nun zwei weitere im Stadtgebiet: An der Esso-Tankstelle in Nievenheim haben Bürger seit Samstag, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Stürzelberg ab dem 15. Dezember die Möglichkeit, sich kostenlosen Schnelltests zu unterziehen.