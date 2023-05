Corona in Dormagen 82-Jährige bekommt keine Auffrischungsimpfung

Der Frühling ist in vollem Gange und die Menschen im Stadtgebiet von Dormagen genießen sichtlich den ersten Sommer nach dem Ende der Pandemie. Pandemie? Stimmt, da war doch was! Auch wenn fast niemand mehr eine Maske trägt und alle Maßnahmen, die in den letzten drei Jahren zum Schutz vor Corona eingeführt wurden, wieder aufgehoben sind, so ist das Virus dennoch nicht verschwunden. Nach wie vor gibt es Covid-Infektionen, die jedoch nicht mehr wie vormals weiterverfolgt werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat kürzlich noch einmal eine aktualisierte Empfehlung herausgegeben, aus der zu entnehmen ist, wer sich in welchem Rhythmus impfen lassen sollte und für wen die (Auffrischungs-)Impfung nicht notwendig ist. Während für junge Menschen laut Stiko eine Grundimmunisierung ausreicht, wird Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen zusätzlich eine jährliche Auffrischungsimpfung empfohlen (s. Infokasten).