Corona im Alloheim Dormagen : Zweifach Geimpfte betroffen – aber nur leichte Krankheitsverläufe

Das Alloheim an der Virchowstraße in Dormagen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Im Alloheim waren Anfang der Woche acht Corona-Fälle bekannt geworden, jeweils vier Bewohner und Mitarbeiter hatten sich mit der britischen Virus-Mutation infiziert.

Nach Angaben von Barbara Albrecht, Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, liegen in allen Fällen „leichte Verläufe“ vor, niemand sei schwer erkrankt. Dass auch Geimpfte sich erneut infizieren können, ist die Ausnahme, aber nicht überraschend. Albrecht: „Durch die vorherige Impfung sind es in aller Regel eher leichte Verläufe. Es ist eben das Ziel, durch Impfungen schwere Verläufe zu verhindern.“ Stand heute wisse man nicht, wie infektiös Geimpfte für Nicht-Geimpfte seien. Daher gelte die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI), wonach Geimpfte, die Kontakt zu Infizierten hatten, in Quarantäne müssen.