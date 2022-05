Angebote für Kinder in Dormagen : Corona-Unterstützung für Kinder

Dormagen In vielen Kultur- oder Sport-Bereichen sind Angebote für Kinder und Jugendliche gestartet oder bereits angestoßen. Das Programm läuft drei Jahre.

Der Jugendhilfeausschuss hatte im vergangenen Herbst beschlossen, in Zusammenarbeit mit Schulen, Trägern, Vereinen und weiteren Beteiligten ein breites und auf drei Jahre angelegtes Programm zur Linderung der negativen Folgen für Kinder, Jugendliche und junge Familien durch die Corona Pandemie zu erarbeiten. Das wurde dann auch vom Stadtrat mit einem Volumen von insgesamt 320.000 Euro beschlossen. Was ist daraus geworden, was wurde bislang angestoßen? Eine Auswahl:

Die Stadtbibliothek wird allen Grundschulen eine Lesung mit bekannten NRW-Kinderbuch-Autorinnen und -Autoren inklusive eines Anschlussprogramms über den regulären Unterricht hinaus anbieten. Diese Lesungen finden entweder in der Bibliothek oder vor Ort in den Schulen statt. Bisher konnte die Bibliothek mit den im Budget vorhandenen Ressourcen den Schulen ca. zwei Lesungen pro Jahr anbieten.

Musikschule und Volkshochschule bieten Grundschulen eine „Musikalische Sprachförderung“ an. Dabei handelt es sich um vier bis fünf Termine pro Gruppe/Klasse im September. Dabei sollen Sprachkompetenzen in Zusammenhang mit musikalischen Aktivitäten unterstützt werden. Die Förderung findet vor Ort in den Grundschulen statt. Die Grundschulen haben die Möglichkeit, per Mail unter aufholen-nach-corona@stadt-dormagen.de ihr Interesse zu bekunden.