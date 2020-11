Corona-Hilfe in Dormagen : Zentrum will Hepa-Luftfilter für alle Grundschulen

Ein Beispiel für einen Luftreiniger. Foto: Camfil GmbH

Dormagen Enttäuscht zeigt sich die Zentrumsfraktion von der Ratssitzung in der vergangenen Woche. Dort hatte sie eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, mit dem Ziel, so genannte Hepa-Filter zu prüfen und in allen Grundschulen einzusetzen, mit denen ein Luftaustausch gut funktioniere, so die Politiker.

Ratsmitglied Michael Kirbach: „Natürlich ist es Arbeit, ein so komplexes Thema auszuarbeiten. Für uns ist in diesem Fall problematisch, dass wir auf sämtliche Einwände der Verwaltung während der Ratssitzung eingegangen sind, aber darauf keine Antworten mehr erhielten. Leider stehen wir noch ohne Ergebnis da.“

Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik mahnt eine korrekte Vorgehensweise beim Umgang mit einem solchen Antrag an: „Die Formulierung des Beschlussvorschlags ,Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen’ führt zu keiner Verbesserung der Situation. So passiert nichts.“ Das Lüftungskonzept zur Begegnung der Corona Problematik sei bei sinkenden Temperaturen energetisch fragwürdig und technisch an vielen Dormagener Schulen kaum durchführbar. Wenn draußen Minusgrade herrschen, sei zu erwarten, dass es in den Klassen sehr ungemütlich werde. Woitzik: „Wir wissen von Grundschulen, wo Eltern den Kindern jetzt schon Decken mitgeben. Das Raphaelshaus hat übrigens bereits reagiert: für 21 Schulklassen wurden Filter beschafft“.