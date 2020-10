Corona-Fälle in Dormagener Kitas : Eltern kümmern sich um Betreuung

Dormagen Die Eltern sind gefordert. Das ist die Konsequenz aus den Corona-Fällen an zwei Kindertagesstätten, die am Donnerstag bekannt wurden.

An der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ in Horrem wurden vier Erzieherinnen und ein Kind positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Einrichtung wurde durch das Kreis-Gesundheitsamt zunächst bis zum 4. November geschlossen. An der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Hackenbroich ist jeweils eine Mitarbeiterin positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden.