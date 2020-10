Pandemie in Dormagen : Corona-Erleichterung auf Markt

Dormagen Die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz auf dem Markt zu tragen, gilt für Kunden ab sofort nur noch am Marktstand selbst. Ansonsten können sie sich „frei“ bewegen.

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes dürften am heutigen Freitag einen deutlich angenehmeren Tag erleben als in den Wochen zuvor. Denn anders als an den zurückliegenden Markttagen in der Innenstadt müssen sie nicht darauf achten, dass Besucher eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, alleine wenn sie schon das Areal des Marktes betreten. Denn die aktualisierte Schutzverordnung des Landes erlaubt jetzt, auch „oben ohne“ über den Markt zu flanieren. Erst wenn Kunden konkret etwas kaufen wollen, muss am jeweiligen Marktstand die Schutzmaske übergezogen werden. Darauf werden die Stadt-Mitarbeiter ihren Blick lenken.

Deutlich schwieriger wird es allerdings mit Blick auf die Kontrolle von unrichtigen Kontaktdaten, die Gäste auf Listen angeben, die der Rückverfolgung dienen – also etwa in Restaurants – und die mit einem Bußgeld zu bestrafen sind. In Nordrhein-Westfalen wird dazu für Gäste, die solche Falschangaben machen, ein Regelbußgeld von 250 Euro festgelegt. „Wir werden bereits an diesem Wochenende diese Regelung kontrollieren“, kündigt Stadtsprecher Jonathan Benninghaus an. er sagt aber auch, dass die Stadt aktuell dabei ist, ein Konzept zu entwickeln, wie die neue Verordnung am besten umgesetzt werden kann. „Das ist noch alles ganz frisch, daher gibt es noch kein abschließendes Ergebnis.“ Einig sind sich Ordnungsamt und Wirtschaftsförderung darin, die Gastronomen bei diesem heiklen Thema nicht alleine zu lassen. Benninghaus: „Wir wollen sie in ihrem Bemühen unterstützen, wie sie sich und ihre Kunden vor Strafen schützen können.“ Möglich sind beispielsweise Merkblätter oder Flyer.