Von Dormagen nach Krefeld Gericht hat über Klage gegen CO-Pipeline entschieden

Zur Begründung der Klageabweisung hat das Gericht am Dienstag ausgeführt, dass der BUND nicht die Überprüfung der kompletten Planfeststellung verlangen kann, weil er den grundlegenden Planfeststellungsbeschluss nicht angegriffen habe, so ein Gerichtssprecher. Darüber hinaus habe die Kammer – wie schon bei den beiden am 28. Februar 2023 entschiedenen Klagen privater Klägerinnen – auf die im Leitverfahren ergangenen Entscheidungen verwiesen.