Menschen des Jahres Die Lebensmittelretterin von Dormagen

Gleich zwei Mal rückte Claudia Manousek in diesem Jahr in den Fokus der Öffentlichkeit. Wer die 63-Jährige nur ein wenig kennt, ahnt, dass diese beiden Momente nicht zu den persönlichen Höhepunkten des Jahres 2023 der Leiterin der Dormagener Tafel gehören. Beim Neujahrsempfang der Stadt in Zons ging Bürgermeister Erik Lierenfeld durch die Reihen der Gäste und überraschte einige von ihnen – darunter Manousek – mit einer wertschätzenden Umarmung. Anfang September wiederum nahm die Dormagenerin die Goldene Ehrennadel der Stadt in Empfang. „Ich bin nicht so der Mensch für Ehrungen“, sagt sie nüchtern, „ich brauche das nicht.“