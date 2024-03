City-Flohmarkt in Dormagen Trödler können jetzt Stände online buchen

Wer sich als Trödler mit seinen Schätzen auf dem City-Flohmarkt der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen mbH (SWD) präsentieren möchte, kann seinen Lieblingstermin und passgenauen Stand jetzt ganz bequem online buchen. Mithilfe des Ticketing-Systems Pretix hat das Stadtmarketing den Buchungsprozess zu Jahresanfang digitalisiert. Statt Hin und Her per E-Mail oder am Telefon wird der Vorgang nun elektronisch abgewickelt, Bezahlung inklusive. „Wir schaffen damit eine neue Servicequalität für unsere Teilnehmer, die ihre Buchung unabhängig von der telefonischen Verfügbarkeit eines Ansprechpartners zu jeder Zeit vornehmen können“, erläutert Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt (SWD). Intern wiederum ersetzt Pretix die bisher händische Erfassung der Teilnehmer in Listen, den Abgleich von Zahlungseingängen und verschlankt somit den Aufwand für Marktleiterin Sandra Just enorm. „Unsere langjährigen Mitmacher sind problemlos auf das neue System umgestiegen und sehr zufrieden damit“, berichtet Just.