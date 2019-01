Innenstadt Dormagen: City-Offensive will Konzept für die „Kö“

Dormagen Wohnen soll im südlichen Teil möglich sein, ein Wohnquartier St. Michael entstehen. Stadt mahnt zur Vorsicht.

Siebenhundert. Eine Zahl, mit der manche in der Innenstadt etwas anfangen können und mit der sie hadern. Denn so viele Meter misst die Haupteinkaufsstraße von Dormagen – die „Kö“. Deutlich zu lang, findet die Händlergemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo) schon seit Jahren. Weil weder Politik noch Stadt in diese Richtung aktiv werden, will die CiDo mittels eines Bürgerantrags eine Diskussion in der Politik anstoßen. Darüber wird in einer Vorstandssitzung am heutigen Mittwoch gesprochen. Vorsitzender Guido Schenk fordert: „Ein städtebauliches Konzept für die südliche Kölner Straße ist dringend erforderlich.“