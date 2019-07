City-Beach in Dormagen : Vor dem Historischen Rathaus Sandburgen bauen

Was die SWD bei der Präsentation des City-Beachs in Miniatur zeigte, soll ab Mitte Juli in größerem Maße möglich sein: Spielen am Sandstrand. Foto: Carina Wernig

Dormagen Sandspiele, Wettbewerbe, Sportaktionen und Cocktails im Liegestuhl genießen. Am 12. Juli startet der 17-tägige „City-Beach“ der SWD: Urlaubsgefühle mitten in der Dormagener Innenstadt.

Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann kommen Strand und Urlaubsgefühle mitten in die Innenstadt: Am 12. Juli wird der „City-Beach“ rund um das Historische Rathaus eröffnet. 17 Tage lang können die Dormagener am „Stadtstrand“ entspannen und Spaß haben: Sandspiele, Wettbewerbe, Sportaktionen und Cocktails im Liegestuhl genießen. Die Beachbar öffnet jeden Tag ab mittags. Das Angebot der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) ist dank zahlreicher Partner breit aufgestellt, wie SWD-Geschäftsführer Michael Bison betont, der hofft: „Wenn uns der Sommer jetzt noch eine Extraportion Sonne schenkt, wird der City-Beach zum neuen Treffpunkt in Dormagen.“

Los geht es mit zwei Tagen Strand-Party ab 11 Uhr, die Marc Pesch organisiert: Am Freitag, 12. Juli, ab 20 Uhr gibt es eine 90-er-Jahre-Party mit LayZee, Teil der Kultband „Mr. President“. Auch einen Tag darauf hat Pesch für ein Musik-Highlight gesorgt: Am Samstag, 13. Juli, treten ab 20 Uhr die „Paveier“ auf. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei.

Weitere zwölf Veranstaltungen sind bis zum 28. Juli beim „City-Beach“ geplant, darunter der Beach-Soccer-Firmen-Cup am 19. Juli mit zehn Mannschaften verschiedener Unternehmen aus Dormagen, die im Turniermodus gegeneinander antreten. Für chillige Aftersport-Beats sorgen am Abend die „Strabi“-Macher Valentin Gongoll und Simon Rodenkirchen.

Einen Tag darauf, am 20. Juli wird es auch sportlich zugehen beim Family Fun-Generationenspiel auf der 10 mal 15 Meter großen Aktionsfläche neben dem Rathaus. Geplant sind Spiele und Stationen für alle Altersklassen, die der TuS Hackenbroich gestalten wird.

Am 27. Juli soll die Kölner Straße „Dormagens größtes Schwimmbad“ erhalten: Mitgebrachte Planschbecken sollen sich zur Pool-Party aneinander reihen. Die Dormagener können also ihren aufblasbaren Mini-Pool mitbringen und sich auf dem vom Frühlingsfest bekannten blauen Teppich ausbreiten. Die Feuerwehr wird die Pools befüllen.