Sommer in Dormagen : Genießertreff, Sport und „Strabi-Beats“ am City-Beach

Das bunte, sportliche Treiben am City-Beach geht weiter. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen So geht es am Donnerstag und Freitag am Historischen Rathaus weiter.

Am Donnerstag ist Genießertag auf dem City-Beach am Historischen Rathaus. Mit Wellness-Massagen, Beach-Yoga und dem KÖ-stlich Streetfood-Festival dreht sich am 18. und 25. Juli alles um den Genuss für Körper und Geist. Ab 16 Uhr heißt es entspannen und Wohlfühlen im Massagezelt, wo das Team der Massagepraxis Wolodko Behandlungseinheiten von 25 oder 50 Minuten Länge anbietet. Das Angebot ist kostenpflichtig. Um aktive Entspannung geht es ab 18 Uhr beim Beach-Yoga-Kursus. Tanja Ben Tej vom Yogazentrum Dormagen wird die Teilnehmer anleiten, ein neues Bewusstsein für den eigenen Körper zu erlangen. Die Teilnahme ist kostenlos und auch ohne Yoga-Vorerfahrung problemlos möglich. Flankiert werden diese Wellness-Angebote auf der Aktiv-Fläche neben dem Historischen Rathaus vom zweiten KÖ-stlich Streetfood-Festival der „Rauchmeister“ aus Grevenbroich. Von 16.30 Uhr bis 21 Uhr darf geschlemmt werden.