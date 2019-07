City Beach in Dormagen : City verwandelt sich in Wasserlandschaft

Nicht allein die vierjährige Lena hatte erkennbar viel Spaß beim großen Finale des City Beach. . Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Auch am letzten Wochenende lockte der City-Beach viele Besucher auf den Rathausplatz. Großes Highlight war der Spaß- und Flossenlauf.

Ein Plantschbecken reihte sich an das andere – zahlreiche Familien brachten am letzten City-Beach-Wochenende ihre eigenen Mini-Pools mit in die Innenstadt. Damit verwandelten sie ge-meinsam mit der SWD die „Kö“ in ein großes Schwimmbad. Daheimgebliebene genossen die herrliche Strandatmosphäre bei Dormagens größter Plantschparty. Viele weitere Aktionen sorgten für Unterhaltung, ganz im Zeichen der Familie.

Fröhliche Kinder soweit das Auge reicht: Sie buddeln im Sand, bauen Burgen oder plantschen in ihrem mitgebrachten Mini-Pool, während die Eltern im Liegestuhl entspannen. Ein pures Urlaubsgefühl, das gut ankam. „Es gab einige Leute, die heute ihre kleinen Pools mitgebracht haben“, erzählt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. Dafür wurden sie mit Freikarten für das Stadtbad oder Einkaufsgutscheinen belohnt. Gemeinsam mit der SWD haben sie die Innenstadt in eine große Wasserlandschaft verwandelt. Der Löschzug Dormagen Mitte befüllte die Becken mit Wasser. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem heutigen Tag, die Kinder haben Spaß“, sagt Schmitt und fügt hinzu: „Genau so stellt man sich einen Strand in der Innenstadt vor“.

Info So verlief die Plantschparty Bad Mithilfe zahlreicher Plantschbecken-Besitzer entstand ein großes Schwimmbad auf der „Kö“. Flossenlauf Schnellste war Angelina mit 16 Sekunden ins Ziel. Attraktionen Mit vielen Aktionen sorgten die Veranstalter für Spiel und Spaß – unter anderem mit Wasserlaufen, Entchenangeln, Hüpfburg und Kinderschminken.

Um 15 Uhr begann eine weitere große Kinderaktion – der Spaß- und Flossenlauf, wofür die SWD einen gut 50 Meter langen blauen Teppich ausrollte. Mit Schwimmflossen an den Füßen mussten die Kinder 100 Meter zurücklegen – die Strecke hin und wieder zurück. Wer die beste Zeit erzielte, gewann. „Der Spaß steht aber im Vordergrund“, sagt Schmitt. Und den hatten die Kinder: Aufgeregt übten sie erste Schritte mit den ungewohnten Flossen, ehe es auf die Rennstrecke ging. Angefeuert von Eltern und Zuschauern, zauberte der Lauf vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht. „Das sieht toll aus, es ist ein schönes Gewatschel“, sagte Schmitt während des Rennens.

Als Schnellste Flossenträgerin schaffte es Angelina ins Ziel. Für 100 Meter mit Flossen an den Füßen brauchte sie gerade einmal 16 Sekunden. Als Preis erhielt sie einen Einkaufsgutschein, eine Freikarte für das Sammys Stadtbad, einen voll gepackten Beutel sowie eine Urkunde. Doch auch die anderen 29 Kinder gingen nicht leer aus: „Wir möchten, dass die Kinder Spaß haben und nicht, dass sie traurig sind, weil sie nicht gewonnen haben“sagte Thomas Schmitt. So erhielt jeder eine Urkunde, einen gefüllten Beutel vom Sammys Stadtbad sowie einen aufblasbaren Schwimmball und andere Kleinigkeiten.

Viele weitere Aktionen sorgten für Spiel und Spaß. So auch das große Aktivbecken, in dem Kinder in großen Luftbällen über das Wasser laufen konnten. Für große Begeisterung sorgte außerdem das Entchenangeln-Becken der DLRG. Spielerisch sollte auf ein ernstes Thema aufmerksam gemacht werden. „Kinder sollen keine Angst vor Wasser haben, aber Respekt“, erzählt Jörg Dittmar, Pressesprecher der DLRG Dormagen. Denn Wasser macht Spaß, kann aber auch schnell zur Gefahr werden. Wichtig sei es, dass Eltern ihre Kinder beaufsichtigen.