CiDo-Vorstand arbeitet am City-Advent

Dormagen Die eigentlich zurückgetretenen Vorstandsmitglieder, die formal aber noch im Amt sind, wollen sich mit einer gelungenen Organisation verabschieden. Der Termin der Auflösungsversammlung: 14. November.

Die City-Offensive lebt! Der Vorstand arbeitet zurzeit intensiv an der Organisation des City-Advent am 9. Dezember, an dem auch die Geschäfte in weiten Teilen der Innenstadt öffnen können. Das ist eine kleine Überraschung, denn zum einen hatte dieser Vorstand vor einem halben Jahr seinen Rücktritt erklärt und wollte die Werbegemeinschaft gerne sofort auflösen, was im ersten Anlauf nicht gelungen ist. Zum anderen hatten sich die Vorstandsmitglieder in der Folge in eine „passive“ Phase begeben. Den CiDo-Part beim Michaelismarkt hatte eine Handvoll Mitglieder gerettet. Jetzt die „Auferstehung“: „Wir wollen das Anfang des Jahres erarbeitete Konzept erfüllen und umsetzen“, sagt Erik Krüger, formal noch stellvertretender Vorsitzender und aktives Vorstandsmitglied. Gleichwohl zeichnet sich das Ende der CiDo ab: Für Mittwoch, 14. November, werden die Mitglieder erneut zu einer außerordentlichen Versammlung eingeladen, auf der die Auflösung der Werbegemeinschaft beschlossen werden soll.