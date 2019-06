Innenstadt Dormagen : CiDo-Bilanz: Infrastruktur in der City ist stark verbessert

Dormagen Eine ordentliche Bilanz legte die neu formierte Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo) ihren Mitgliedern vor. Vorsitzender Guido Schenk sprach das Sieben-Punkte-Programm für die Innenstadt an, das in Form von kleinen, baustein-artigen Zielen nach und nach abgearbeitet werden soll.

Bestes Beispiel sind die Brunnen in der City: „Vor einem Jahr hat kein einziger funktioniert“, so Schenk. „Heute sind alle wieder in Betrieb.“ Das habe mit dem Einsatz des CiDo-Vorstandes und der Technischen Betriebe der Stadt zu tun. Verbesserung ist auch für Eltern mit kleinen Kindern in Sicht: Nachdem vor Jahren marode Spielgeräte auf der Kölner Straße abgebaut wurden, wird es jetzt Neuanschaffungen geben, wie CiDo-Vorstandsmitglied Nadine Atik-Wolodko erläuterte. Als Sponsor sei die Sparkasse gefunden worden, so dass zumindest ein Schaukeltier in diesem Jahr installiert wird.