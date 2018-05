Dormagen: Christuskirche verpflichtet Organist aus Erzgebirge

Dormagen Aus dem Erzgebirge kommt der neue Kantor, für den sich das Presbyterium der Christuskirche Dormagen entschieden hat. Nach einem dreistufigen Auswahlverfahren wird Georg Wendt (36) voraussichtlich zum 1. September die zuletzt vakante Stelle antreten. Seine Vorgängerin Christine Marx war erst zum 1. April 2014 an die Christuskirche gekommen.

"Wir sind froh, einen solch guten Organisten, der auch mit Kinderchören umgehen kann, und unsere Kantorei leiten kann, gefunden zu haben", sagt Pfarrer Frank Picht über den Kandidaten "der ersten Wahl". Die Familie von Georg Wendt, zu der drei kleine Kinder gehören, sucht eine neue Bleibe in Dormagen, in der sie längerfristig bleiben kann. Eine Dienstwohnung gibt es für den Kantor nicht.

Die "A-Stelle" - die höchste Stufe für Kantoren - wurde zunächst ausgeschrieben, dann hat das Presbyterium der Christuskirchengemeinde aufgrund der Bewerbungen die vier geeignetesten Kandidaten zum persönlichen Gespräch eingeladen, woraufhin drei zur praktischen Prüfung in der Christuskirche an der 2015 eingeweihten Orgel antraten. Mit Unterstützung des Landeskirchen-Musikdirektors, des Kreiskantors und Vertreter der Christuskirche, darunter Udo Flaskamp, der die Orgel oft bedient, wurden die drei Bewerber in den Disziplinen Orgelspiel, Gemeindegesang und Chorprobe begutachtet. "Georg Wendt hat bereits beim persönlichen Gespräch einen guten Eindruck hinterlassen, die Musikexperten waren von den praktischen Fähigkeiten überzeugt", berichtet Pfarrer Picht. Nach der Bestätigung durch die obere Kirchenbehörde kann Oliver Wendt, der 2014 seine Kantorenstelle in den Gemeinden Neudorf und Cranzahl antrat, in Dormagen artbeiten. Der gebürtige Chemnitzer ist diplomierter Kirchenmusiker und hat das Konzertexamen für Orgelspiel. Selbst hat er Flöte und Klavier gelernt.