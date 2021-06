Christuskirche in Dormagen : Gemeindeleben kommt wieder in Fahrt

Dormagen Gottesdienste, Trauungen und Konfirmationen finden wieder regelmäßig statt. Pfarrer Frank Picht freut sich über die zahlreichen Besucher.

Lange war die Christuskirche in Dormagen nicht besonders gut besucht, aufgrund der Corona-Krise lag das Gemeindeleben weitestgehend still. Gottesdienste fanden lediglich online statt, Trauungen, Konfirmationen und andere Veranstaltungen wurden in den meisten Fällen komplett abgesagt. Umso glücklicher ist Pfarrer Frank Picht nun, dass das Gemeindeleben wieder starten kann. Seit dem 13. Juni finden die evangelischen Gottesdienste wieder in Präsenz statt, auch einige Kulturveranstaltungen dürfen wieder stattfinden und der Chor darf wieder proben.

„Es läuft schon wieder gut an, die Gottesdienste waren relativ gut besucht und wir sind nun schon wieder deutlich mehr unterwegs“, erzählt Pfarrer Picht. „Konfirmationen werden nachgeholt und es wurden auch schon wieder viele Tauftermine gemacht. Trauungen finden auch statt und am Wochenende auch eine Silberne Hochzeit, außerdem sind wir am Sonntag von den Schützen eingeladen. Der Terminkalender ist also wieder voll und darüber freuen wir uns sehr.“ Die letzten Monate habe man sich wie ein „Fisch auf dem Trockenen“ gefühlt. „Es ist schön, dass wieder mehr los ist. Doch wir sind auch weiterhin vorsichtig. Obwohl der Chor wieder proben darf, verzichten wir noch auf Gesang in der Kirche. Wenn das Wetter mitspielt, dann wollen wir auch mal Gottesdienste auf der Wiese, also im Freien, durchführen.“