Christuskirche in Dormagen Equinox-Streichquartett spielte „Reihe acht“-Konzert

„Es ist nicht schwer, zu komponieren, aber sehr schwer, überflüssige Noten fallen zu lassen“, so spricht nur ein ganz großer Meister. In diesem Fall war es Johannes Brahms, den Sabi Yordanov von Equinox zu Beginn des „Reihe acht“-Konzertes in der Christuskirche am Donnerstagabend zitierte. Was der Violin-Virtuose und seine Mitstreiterinnen Christine Schäfer, (Violine), Lydia Haurenherm, Viola, und Mina Zakic (Violoncello) im Anschluss vortrugen, belegte die überraschende These jedenfalls.