Weihnachten in Dormagen Wie Christen trotz aller Skandale in der Kirche an Weihnachten ihren Glauben aktiv leben

Es ist Heiligabend. Heute und in den kommenden Tagen machen sich viele Menschen auf den Weg in die Kirche. In eine Kirche, die aufgrund von Skandalen in einer tiefen Krise steckt. Auch wenn die Gotteshäuser in der Advents- und Weihnachtszeit deutlich voller sind als sonst, kehren immer mehr Katholiken der Institution Kirche den Rücken. Das ist auch im Seelsorgebereich Dormagen-Nord nicht anders. Aber trotz aller Kritik an der Institution gibt es gerade hier eine Menge engagierter Christen, die eine lebendige Gemeinde bilden und ihren Glauben aktiv gestalten. Dazu gehören die Pilger, die mit Pastor Klaus Koltermann nach Köln und Rom gegangen sind, die Gruppe Maria 2.0, der Pfarrgemeinderat und viele andere.