Ehejubiläum in Dormagen : Goldhochzeitspaar ist seit der Jugend unzertrennlich

Nievenheim Christel und Johannes Rottländer sind seit 50 Jahren verheiratet.

Gerade einmal 16 Jahre alt war Christel Rottländer, als sie mit ihrem heutigen Ehemann Johannes Rottländer, damals 18 Jahre alt, erstmals zusammentraf: Seit ihrer Geburtstagsfeier im November 1965 sind sie ein unzertrennliches Paar. Die beiden lebten damals in Delrath in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander und waren sich als Jugendliche häufiger auf Festen und Veranstaltungen im Jugendheim begegnet. Heute leben die ehemalige Anwaltsfachgehilfin und der pensionierte Haupt- und Grundschullehrer in Nievenheim und feiern ihre Goldhochzeit. Denn am 20. März 1970 war geheiratet worden.