Musik in Dormagen Chorhaus lädt zu Proben ein

Singen ist gut für Körper und Seele, macht gute Laune und ist vor allem in einer Gemeinschaft ein besonderes Erlebnis. Vom 11. bis zum 17. September hat der Deutsche Chorverband eine bundesweite Aktion ins Leben gerufen: „Ab in den Chor“ heißt es in dieser Woche der offenen Chöre, an der auch das Chorhaus St. Michael Dormagen teilnimmt. „Es sind wirklich alle eingeladen, sich an der Schnupperwoche zu beteiligen. Man muss keine Noten lesen können und man muss kein Profisänger oder -sängerin sein. Es spielt auch keine Rolle, ob man katholisch, evangelisch, muslimisch oder konfessionslos ist“, sagt Administratorin Alexandra Hofmann.