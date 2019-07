Chorhaus St. Michael Dormagen : Kinderchöre verabschieden ihre Leiterin

Dormagen Mit einer Familienmesse nahmen die Kinderchöre des Chorhauses St. Michael Dormagen Abschied von Angelika Manderscheid, die sechs Jahre lang die Mädchen und Jungen betreut hatte.

Ob beim Kindermusical „Nola Note“ oder beim Gottesdienst zum Fronleichnamsfest – wo immer die Kinderchöre des Chorhauses St. Michael Dormagen in den vergangenen Jahren auftraten, steckte Angelika Manderscheid viel Zeit und Herzblut in die Auftritte. „Es macht mir sehr viel Spaß, mit den Kindern musikalisch zu arbeiten“, hatte die Musiklehrerin vor einer Aufführung vor drei Jahren gesagt. Und das kam auch „rüber“, nicht nur bei den Nachwuchssängern, sondern auch beim Publikum.

Nach knapp sechs Jahren verabschiedete sich nun Angelika Manderscheid von den Chorhaus-Kinderchören mit einem Auftritt in der Familienmesse in St. Michael, der zum letzten Mal unter ihrem Dirigat stand, und einem Grillfest. „Geh unter der Gnade, geh auf Gottes Wegen“, so sangen die Kinderchöre in der Familienmesse. „Sie hat die Chöre sechs Jahren lang geleitet und hervorragende Aufbauarbeit im Chorhaus St. Michael geleistet. Wir haben gemeinsam viele Projekte erarbeitet“, würdigte Alexandra Hofmann, als Administratorin für die Organisation der Chorhaus-Kinderchöre zuständig, Angelika Manderscheids Wirken. „Die Arbeit mit den Kindern war ihr immer immens wichtig“, betonte Hofmann. Nach abgeschlossener religionspädagogischer Ausbildung rufe aber ihr eigentlicher Beruf Grundschullehrerin immer mehr nach ihr. Nachdem Angelika Manderscheid sich also „wegen Arbeit, Familie und Hund“ entschlossen hatte, die Kinderchorarbeit abzugeben, überreichte ihr Chorhausleiter Kantor Horst Herbertz einen großen Blumenstrauß und ein pralles Fotobuch mit Erinnerungen an die sechs Jahre.