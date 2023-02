Musik aus Dormagen Junge Chöre starten nach Corona voll durch

Aber auch die Jugend hat sich in kleinen und großen Chorproben, in Einzel- und Kleingruppenstimmbildung sowie bei einem Probenwochenende in Monschau auf dieses Event vorbereitet. „Es ist faszinierend zu sehen, wie sich jeder einzelne Sänger und jede Sängerin im Laufe der Proben entwickelt und dabei immer mehr Selbstbewusstsein tankt“, so Chorleiterin und Sozialpädagogin Anne Sass. „Wir haben es in den letzten Monaten tatsächlich geschafft, die Einzigartigkeit jeder Stimme herauszukitzeln, die den Chor so sehr bereichert“, freut sich Leonie Herbertz.