Chorhaus Dormagen Junge Sänger rocken das Norbert-Gymnasium

So manch ein Kind konnte es am 5. März kaum erwarten beim gemeinschaftlichen Konzert des „VoxVocis“-Kinderchor und „VoiceOver“-Jugendchor auf der Bühne mächtig Gas zu geben und selbst die Kleinsten im zarten Alter von vier Jahren bündelten all ihre Energie, um an diesem Nachmittag ihr Können unter Beweis zu stellen.Die 45 Kinder sangen und tanzten – ebenso das Publikum, welches nicht wenig dazu animiert wurde, es den Kindern gleich zu tun. Neben powervollen Liedern wie „Tanz alles, was du hast“, bei dem der sechsjährige Felix gekonnt auf seinem Cajon trommelte, standen ebenfalls Lieder auf dem Programm, die zum Nachdenken anregten.