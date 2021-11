Chor-Konzert in Dormagen : „TonArt“ begeistert mit Vielfalt

Dormagen Der Chor junger Erwachsener bot Multikulti-Musik in St. Michael und dabei viel Leidenschaft für Musik – etwas, das die Mitglieder von „TonArt“ eint.

(nasa) Der Chor des Chorhauses St. Michael hat jetzt mit seinem zweiten Konzert auch genau das an das begeisterte Publikum, weitergegeben. Es stand unter dem Motto „Alles“, das lag nicht nur am gleichnamigen Titellied, mit dem die Veranstaltung eingeleitet wurde, sondern auch daran, dass die Liederauswahl diesmal eine vielfältige Mischung aus verschiedenen Genre und inhaltlichen Themen war.

Ein musikalisches Highlight des Abends war das Lied „Take me Coco“ von der belgischen Musikgruppe „Zap Mama“, dass die jungen Erwachsenen eindrucksvoll darboten. Das Lied ist ein Mix aus R&B und Hip-Hop, dass stark vom afrikanisch-kongolesische Stil beeinflusst wurde. „Multikulti gehört zu einem Konzert mit dem Titel ,Alles’ natürlich dazu“, sagt Johanna Renner, Mitglied von TonArt, die das Konzert moderierte. Auch das Cover „Zu dir“ von der Interpretin „Lea“ ließ alle Herzen höherschlagen und an die Liebsten denken.

Durch den Abend geleiteten Nina Schlömer, Paulina Braun und Johanna Renner. Diese erzählten in ihren Moderationen immer wieder spannende Fakten über die Lieder oder gaben interessante Denkanstöße, die zum Nachdenken anregten. So auch, als es um das Lied „Courage“ ging. Das finale Lied, das sich mit dem Thema „Bodyshaming“, also mit der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, auseinandersetzt. „Es geht darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und das erfordert auch sehr viel Courage“, erläutert Johanna Renner. Mit diesem Lied möchte TonArt vor allem eins den Zuhörern vermitteln: Liebt euch so wie ihr seid! „Courage“ ist eine kleine Geschmacksprobe von TonArts neuem Projekt, denn das nächste Konzert soll sich vor allem mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen. Dafür arbeitet der Chor mit der Antidiskriminierungsstelle Dormagen zusammen. Aufgeführt wird das neue Projekt dann im November 2022.