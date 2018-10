Chor in Dormagen: "Rejoice" bereitet sich auf das Jubiläum vor

Dormagen Mit neuem Vorstand startet der bekannte Dormagener Chor „Rejoice!“ in die Vorbereitungen zum 50-jährigen Bestehen des Vereins, das im Oktober 2019 mit Jubiläumskonzerten gefeiert werden soll.

In der Jahreshauptversammlung hatten die Chormitglieder das langjährige Vorstandmitglied Roswitha Schulte-Eversum zur Vorsitzenden des Vereins gewählt. Irene Brüne wurde als stellvertretende Vorsitzende neu von der Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt. Ebenfalls neu ist Heinz Braun als stellvertretender Schriftführer. Die langjährigen Vereins- und Vorstandsmitglieder Iris Angerhoefer (Kassiererin), Ingrid Dietze (Schriftführerin) und Birgit Onken (stellvertretende Kassiererin) wurden von den Chormitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.

Mit ihrer Chorleiterin Brigitte Vedder proben die Sängerinnen und Sänger bereits die Musiktitel für die Jubiläumskonzerte im Oktober 2019 ein. „Neue Interessenten für den Chorgesang und Musiker für die Band sind jederzeit herzlich in den Proben willkommen“, erklärt die neue Vorsitzende Roswitha Schulte-Eversum. Die Proben finden mittwochs ab 19:30 Uhr in der evangelischen Kreuzkirche an der Bismarckstraße in Nievenheim statt. Weitere Infos unter www.rejoice-dormagen.de.