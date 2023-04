Auf Stippvisite in Dormagen Chipata-Delegation besucht Rheinland Klinikum

Die Delegation um Georg Mwanza, Bürgermeister von Dormagens jüngster Partnerstadt Chipata, trafen in dieser Woche im Rheinland Klinikum Dormagen auf Pflegedirektorin Tanja Jaeger-Goetz, Klaus Mais vom Zentralen Management sowie die Chefärzte Professor Guido Saxler und Dr. Günter Noé. Nachdem Mais kurz das Rheinland Klinikum vorgestellt hatte, informierte Sabina Slaughter, Leiterin des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe (BIG), über die Pflege-Ausbildung in Deutschland. Zur Sicherheit am Arbeitsplatz gebe es in Deutschland sehr strenge Vorgaben, beantwortete sie eine weitere Frage. Und für die bessere Integration ausländischer Pflegekräfte biete das BIG gezielte Deutsch-Nachhilfekurse an – auch für deutsche Fachsprache in der Pflege.