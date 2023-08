TDI-Anlage im Chempark Schwergewichte auf dem Weg zu Covestro

Um 3.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen war es geschafft: Die beiden Schwergewichte wurden ohne große Probleme vom Hafen in Stürzelberg durch den Ort und über die Bundesstraße 9 in den Chempark gebracht. Die beiden Apparate wiegen 153 und 176 Tonnen und sollen die TDI-Anlage von Covestro deutlich verbessern.