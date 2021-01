Chempark Dormagen : Wieder Lkw-Stau am Autohof

So staute sich der Verkehr am Donnerstag Nachmittag. Foto: privat

Dormagen Chempark-Betreiber Currenta hat am Freitagvormittag zeitweise den Autohof am Tor 14 gesperrt, „weil dort heute morgen schon sehr viel los war“, so Chempark-Sprecher Timo Krupp. Die Autobahn 57 ist davon dieses Mal nicht betroffen.

„Um einen Stau zu vermeiden, wurden die Lkw über den Parallelweg zu Tor 12 geleitet, wo wie darauf warten, wieder zurückgerufen zu werden“, erklärte Krupp. Er sagt, dass am Freitag die Zahl der Sicherheitskräfte „massiv“ verstärkt worden sei.

Am Donnerstag war es zu erheblichen Störungen in diesem Bereich an der Alten Heerstraße gekommen. Dutzende Lkw warteten zum Teil stundenlang darauf, auf den Autohof fahren zu können. Der Verkehr staute sich bis zur A57. Die Polizei sperrte sogar die Ausfahrt Dormagen aus beiden Fahrtrichtungen, hob diese Sperrung kurz vor 17 Uhr wieder auf. „Am Vormittag hatte ein Systemausfall bei einem Unternehmen zu Verzögerungen bei der Lkw-Abfertigung geführt. Zusätzlich haben sich einige wartende Lkw auf dem Gelände des Autohofs gegenseitig so stark blockiert, dass der Werkschutz diese Verkehrssituation auflösen musste“, erklärte Krupp.

Eine weitere Beschwerde wurde unter den Fahrern laut: Abstände unter Fahrern konnten laut Aussage von Betroffenen im Abfertigungsbereich nicht eingehalten werden. Der Chempark widerspricht dem.