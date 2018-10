Chempark Dormagen präsentiert sich in Rathaus-Galerie

Dormagen Die großen Unternehmen werden mit ihrem Hintergrund und ihren Produkten vorgestellt.

Ob im Kunststoffgehäuse der elektrischen Zahnbürste im heimischen Badezimmer, als Faser in allen möglichen Textilien, als Kautschukmischung für spritsparende Reifen oder in der Folie des Personalausweises – Produkte aus dem Chempark Dormagen begegnen den Menschen vielerorts und begleiten sie durch den Alltag. Das zeigt jetzt die Ausstellung „Made in Chempark“. Sie ergänzt damit die gesamtstädtische Kampagne „Made in Dormagen“, die die Lokale Allianz initiierte, um einen besonderen Fokus auf die chemische Industrie zu legen.

Nach der Premiere beim Michaelismarkt und den ersten zwei Wochen im Nachbarschaftsbüro Chempunkt gastiert die Ausstellung nun ab heute (15. Oktober) bis zum 2. November in der Rathaus-Galerie. Im sogenannten Pop-Up-Store von „Unser Dormagen“ können sich Neugierige montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und Samstag von 11 bis 15 Uhr über das Werk am Rhein schlau machen. Vorgestellt werden die Bayer-Division Crops Science als Hersteller von Pflanzenschutzlösungen, der Spezialchemiekonzern Lanxess, Covestro als vielfältig-bunter Kunststoffexperte, der weltweit führende Synthetik-Kautschuk-Anbieter Arlanxeo, die Faserspezialisten Asahi Kasei und Dralon sowie der Kunststoffhersteller Ineos Styrolution. Erklärt wird dabei jedes Unternehmen in drei Stufen: Was ist das eigentlich für eine Firma? Welche Produkte stellt sie hier am Standort her? Und in welchen alltäglichen Anwendungen begegnen uns diese Dormagener Produkte?