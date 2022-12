Chempark Dormagen Bayer eröffnet Eisenchlorid-Recycling-Anlage

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Vorstandsvorsitzende des Bayer-Konzerns, Werner Baumann, haben am Montag eine neue Eisenchlorid-Recycling-Anlage im Dormagener Chempark eröffnet. Sie ist Teil der Investitionen in Höhe von 180 Millionen Euro, die der Konzern in den vergangenen drei Jahren am Standort Dormagen getätigt hat. „Bayer hat hier mit der Eisenchlorid-Anlage ein Vorbild geschaffen“, sagte Hendrik Wüst in seiner Ansprache. „Danke für diese Investition.“