Industrie in Dormagen : 1000 Beschäftigte kommen zu Tarifveranstaltung

Dormagen Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) will für die rund 580.000 Beschäftigten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie Verbesserungen herausholen. Weniger Arbeitsbelastung, mehr Absicherung im Alter und verstärkte Qualifizierungsmaßnahmen gehören zu den wichtigsten Zielen, die die IG BCE auf ihren Internetseiten als „Bündel von Tarifinformationen“ bezeichnet.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist vor Tor 10 an der Neusser Landstraße. Für 12.30 Uhr ist ein Flashmob vorgesehen, eine kurze Aktion, bei der eine größere Gruppe Menschen etwas Ungewöhnliches tut. Am Dienstag werde auch der Bundesverhandlungsführer für die Chemische Industrie, Ralf Sikorski, nach Dormagen kommen, kündigte die IG BCE-Bezirk Köln-Bonn an. Die Beschäftigten würden mobilisiert, um in den Austausch mit dem Verhandlungsführer zu kommen und ein Zeichen für mehr zeitliche Selbstbestimmung und Entlastung im Berufsalltag zu setzen. „Wir wollen in dieser Tarifrunde frische Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Branche formulieren“, sagt Sikorski, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der IG BCE. „Es wird Zeit, dass die Arbeitgeber hier mitziehen.“