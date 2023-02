Besuch im Chempark Dormagen Daniel Rinkert unterstützt chemische Industrie

Dormagen · Zum ersten Mal in offizieller Mission als Bundestagsabgeordneter war Daniel Rinkert im Currenta-Nachbarschaftbüro in Dormagen. Jetzt führte ihn sein Weg in den Chempark.

28.02.2023, 04:50 Uhr

Daniel Rinkert (Mitte) beim Besuch von Currenta. F Foto: Bolz

Die Chemie-Industrie stehe vor enormen Herausforderungen: Ein verschärfter Fachkräftemangel, langfristige Genehmigungsprozesse und zu hohe Gas- und Energiepreise. Davon konnte sich Rinkert im Gespräch mit Vertretern des Betriebsrates von Currenta überzeugen. Die Vorsitzende des Betriebsrates, Joline Macek, wies auf die Gefahren für den Produktions- und Investitionsstandort Deutschland hin. Die Chemieparks sind als Verbundstandorte konzipiert. Wenn sich die Produktion von wichtigen chemischen Produkten in Deutschland und Europa nicht mehr lohnt, dann gefährdet es die Zukunftsfähigkeit einer der Kernindustrien im Rheinland", so Macek. „Die Betriebsratskollegen und -kolleginnen schlagen zu Recht Alarm", so Rinkert. „Denn in 22 Jahren wollen wir klimaneutral wirtschaften. Damit diese Transformation gelingt, brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Ich bekenne mich klar zur chemischen Industrie. Wir wollen die Unternehmen bei der Transformation ihrer Anlagen finanziell unterstützen und Genehmigungsverfahren massiv beschleunigen. Das alles funktioniert nur gemeinsam mit Betriebsräten und Gewerkschaften."

