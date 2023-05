Arbeitswelt in Dormagen Covestro fördert Frauen – und Vielfalt

Als die Nievenheimerin Lara Janßen erfuhr, dass sie schwanger ist, war sie 19 und steckte mitten in ihrer Ausbildung zur Chemikantin beim Werkstoffhersteller Covestro im Chempark Dormagen. Keine einfache Situation für die junge Frau. „Vor dem Anruf in der Personalabteilung habe ich schon ein bisschen Bammel gehabt. Ich dachte, mit kleinem Kind würde alles deutlich komplizierter werden“, erzählt Janßen. Schließlich wusste sie nicht, wie ihr Arbeitgeber reagieren würde. Wie sich herausstellte, bestand zur Sorge überhaupt kein Anlass. „Covestro hat mich direkt freigestellt“, sagt Janßen. Nach einem Jahr Elternzeit konnte sie ihre Ausbildung wieder aufnehmen. Und nicht nur das: Die inzwischen 22-Jährige bekam im zweiten Teil der Ausbildung wegen ihrer kleinen Tochter auch Freiräume, durfte mitunter früher gehen oder später anfangen. „Das Versäumte konnte ich in meiner Freizeit nachholen.“