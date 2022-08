Chempark in Dormagen : Chlorgas ausgetreten – mehrere Mitarbeiter verletzt

Chempark in Dormagen

Dormagen Im Chempark in Dormagen ist in der Nacht zu Samstag Chlorgas ausgetreten. Fünf Mitarbeiter wurden dabei verletzt. Die Warn-App Nina hatte ausgelöst.

An einer Produktionsanlage im Chempark Dormagen ist es in der Nacht zu einem Unfall gekommen: Es herrschte offenbar ein Überdruck, durch den ein Riss entstand, wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen auf Nachfrage sagte. Fünf Mitarbeiter wurden demnach leicht verletzt, sie leiden unter Atemreizungen. “Die genaue Ursache ist noch unklar, die Ermittlungen laufen“, sagte der Polizeisprecher.