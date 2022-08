Chempark Dormagen: „Chempunkt“ öffnet Türen für einen Austausch​

Currenta-Projektmanager Martin Voigt (l.) zeigt einem möglichen zukünftigen Azubi die VR-Brille und schafft somit einen Einblick in die Ausbildung. Foto: kiba

Dormagen Der Chempark Dormagen lud am Dienstag zu einem spannenden Austausch im Nachbarschaftsbüro „Chempunkt“ ein. Mehrere Stationen sorgten für Informationen und Unterhaltung.

Am Dienstag standen die Türen des Nachbarschaftsbüros „Chempunkt“ weit offen für alle, die sich für den Dormagener Chempark-Standort interessieren. Mit einem umfassenden Angebot und verschiedensten Stationen konnten bereits am Vormittag zahlreiche Besucher informiert und auch unterhalten werden. Auch Chempark-Leiter Lars Friedrich führte zahlreiche Gespräche. Ein Highlight war dabei natürlich wieder einmal der „Digitale Zwilling“, der in 3D-Ansicht durch das Gelände des Chemparks führt. Auch das Feuerwehrauto der Werkfeuerwehr, das zur Betrachtung bereitstand, begeistere Klein und Groß.