Chempark Dormagen : Bahnstation wird modernisiert

Dormagen Durch den vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr veröffentlicht Stationsbericht 2021 steht nun fest, dass die Bahnstation Dormagen-Chempark Teil eines Modernisierungsprogramms werden soll.

Damit auch kleinere und mittlere Stationen mit 1000 bis 4000 Reisenden pro Tag bei den umfangreichen Modernisierungen und dem barrierefreien Umbau des Verkehrsbundes berücksichtigt werden, hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen (FABB) aufgesetzt. Das Land übernimmt dabei mit 50 Prozent die Komplementärfinanzierung und hat in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern die Stationen vorgeschlagen, die davon profitieren sollen. Mit dabei ist die Station Dormagen-Chempark. Im Rahmen des Modernisierungsprogramms werden beispielsweise barrierefreie Bahnsteigzugänge durch Aufzüge bzw. Rampen, taktile Handlaufschilder und Wegeleitsysteme auf und zu den Bahnsteigen, Stufenmarkierungen an Treppen und Reisendeninformationssysteme realisiert. Außerdem werden zu niedrige Bahnsteige erhöht und auf die betrieblich erforderliche Länge gebracht. Am Bahnhof in Dormagen-Mitte seien jene Schritte laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bereits abgeschlossen.