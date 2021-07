Mitarbeiter in Dormagen engagieren sich : Über 500.000 Euro für gute Ideen im Chempark

Dormagen Energiesparende Technik, verschleißarme Anlagen, effizientere Abläufe: Currenta wird besser, weil die Mitarbeiter sich aktiv einbringen und ihre Ideen umgesetzt werden.

Für ein sicheres, effizientes und nachhaltiges Unternehmen: Insgesamt 1165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich 2020 wieder mit zahlreichen guten Ideen am Currenta Ideenmanagement beteiligt. „Dieses Engagement bringt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens zum Beispiel in den Bereichen Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit“, erklärt Geschäftsführer Frank Hyldmar. Insgesamt 1972 Ideen wurden über das Jahr 2020 eingereicht.

Mit 1119 Ideen wurde 2020 mehr als die Hälfte der eingereichten Vorschläge umgesetzt, was einer Umsetzungsquote von 53 Prozent entspricht. Currenta belohnte den Einfallsreichtum der Mitarbeiter mit Prämien in Gesamthöhe von 553.051 Euro. Die höchste Einzelprämie lag bei rund 21.700 Euro. Der wirtschaftliche Nutzen aus den abgeschlossenen Ideen lag bei 1.429.001 Euro im ersten Jahr nach der Umsetzung – ein Plus von mehr als 134.000 Euro gegenüber dem Vorjahreswert.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Mitarbeiter immer sehr rege sich an Verbesserungen beteiligen. Im Jahr davor, 2019, schicken 808 Mitarbeiter 679 Vorschläge ein (Gesamt Currenta: 2676), ausgeschüttet wurden Prämien in Höhe von 630.000 Euro, die Einzelprämie lag bei 19.000 Euro. Eine extreme gute Entwicklung boten Mitarbeiter offenbar im Jahr 2018 an, denn dort lag betrug Einzelprämie satte 108.000 Euro. In dem Jahr beteiligten sich 818 Mitarbeiter mit 823 Vorschlägen. Chempark-Betreiber Currenta schüttete insgesamt 820.000 Euro aus. Laut Currenta liegt das Einsparvolumen durch die Mitarbeiter-Vorschläge mitunter bei einer Million Euro pro Jahr.