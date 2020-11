Chemlab in Dormagen : Diskussion mit Pinkwart zur Digitalisierung

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Foto: dpa/Marcel Kusch

Dormagen Der Online-Debatte aus der Nordhalle in Zons am 23. November können alle Interessierten per Live-Stream im Internet folgen. Neben dem Minister nehmen zahlreiche weitere Experten teil.

Um das Thema Digitalisierung geht es bei dem 2018 gestarteten und durch ein Landesprogramm geförderten Projekt Chemlab. Ein wesentliches Ziel ist es, Kooperationen zwischen Chemieunternehmen und Start-ups zu initiieren und die Start-ups dann an den Standort Dormagen beziehungsweise an die Rhein-Kreis-Region zu binden. Am Montag, 23. November, ab 18.15 Uhr steht Chemlab im Mittelpunkt einer Online-Veranstaltung, zu der der Rhein-Kreis, die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) sowie der Chempark-Betreiber Currenta einladen. Das Treffen im Internet läuft unter dem Titel: „Innovationsmotor ChemLab – Ideen, Ergebnisse und Perspektiven“.

Die Veranstaltung wird per Live-Stream aus der Nordhalle in Zons übertragen. Neben der Rückschau auf die bislang knapp zweieinhalbjährige Projektphase richten die Veranstalter vor allem den Blick in die digitale Zukunft der Chemieregion. Der Digitalisierungsexperte Jörg Heynkes will Impulse für die Zukunft der Arbeit am Industriestandort geben. Es folgt eine Posiumsdiskussion über das Thema „Chemie-Cluster im Rheinland – wie gestalten wir den digitalen Wandel?“ NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart, der Covestro-Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann, Prodekanin Gabriele Gramelsberger von der RWTH Aachen sowie der Unternehmer und Innovationsberater Christoph Goertz debattieren. Moderiert wird das Gespräch von Anja Backhaus vom Westdeutschen Rundfunk.

Neben den fachlichen Impulsen der Diskussionsteilnehmer ordnen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor Dirk Brügge sowie Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld, SWD-Geschäftsführer Michael Bison und Chempark-Leiter Lars Friedrich die Ergebnisse und Kennzahlen der Chemlab-Arbeit ein und geben einen Ausblick auf die geplanten Anschlussperspektiven.

Die Einwahl in den Live-Stream ist am 23. November ab 18 Uhr möglich. Nähere Informationen im Internet: https://chemlab-nrw.de

(ssc)